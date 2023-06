Programas del Bienestar de AMLO han generado 84 mil empleos en Centroamérica... ‘estamos predicando con el ejemplo’

““Estamos nosotros ayudado en lo que siempre hemos sostenido, que la migración no se da por gusto sino por necesidad y que la migración tiene que ser opcional, no forzosa, y hay que atender las causas. Hay que crear empleos, hay que promover el bienestar de los pueblos de donde salen los migrantes, que eso es lo mejor, no los muros, no la militarización, no el maltrato a migrantes, y hemos estado insistiendo bastante en el gobierno de Estados Unidos para que destine fondos suficientes a planes de desarrollo y estamos predicando con el ejemplo”, explicó.

Por su parte, Laura Elena Carrillo Cubillas, titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), informó los avances de los programas de Bienestar en Centroamérica así como hizo un recuento de la ayuda humanitaria enviada a diversos países del continente y del mundo.

“Nos dirían ‘¿Por qué estamos regalando cosas si nosotros las necesitamos?’, pues porque somos los mismos, somos familia”, sostuvo la financiera en relación a los respiradores y vacunas donadas por México a otras naciones durante la pandemia de Covid-19.

La cooperación internacional se expande a temas desde envío de recursos materiales y humanos, intercambios académicos, apoyos económicos, capacitaciones o políticas públicas, según explicó Carrillo Cubillas.

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR

Laura Elena Carrillo destacó los programas Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro como factores para el desarrollo en regiones marginadas de Centroamérica y en la generación de 84 mil 947 empleos.

“Los programas de desarrollo aunque no son programas de migración, siempre va a haber una relación directa. Cada vez que haya más desarrollo y más oportunidades de calidad de vida en un lugar, menos va a ser la necesidad o inquietud de migrar de manera forzada o fuera de la ordenanza”, mencionó.

Y agregó: “Tenemos un experiencia que está generando empleo, no es empleo formal de facto, pero sí tiene todas las características un empleo donde México está siendo aval, donde México les está dando una calidad de vida y donde las personas pueden aspirar a pensar en el futuro dentro de sus países”.

La titular de la AMEXCID resaltó la diminución de la intención de emigrar tras la implementación de los programas del Bienestar en países como El Salvador y Hondura.

“No estamos tratando de desaparecer la migración, la migración ordenada es positiva. El problema es que sea desordenada, irregular, fuera de la norma y forzada”, añadió.