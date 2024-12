Dulce la cantante tenía miedo de morir; así fue su última cena navideña en Nochebuena

“Romina dos días antes me dijo que podía visitarla, que le hacía muy bien. A mí me tocó el 24. Le llevé lo tradicional de una cena navideña: romeritos y bacalao. Le dije: ‘No puedes pasar una Navidad triste’. Aunque iba a estar solo una hora, terminé quedándome hasta las 8 de la noche. Platicamos, se levantó de su cama, se sentó y pasó al reposet”, relató.

Durante la conversación, Dulce intentó mostrarse optimista, pero no ocultó su temor. “En un momento que Romina bajó a tomar un café y nos quedamos solos, me dijo: ‘Tengo miedo’. Le respondí: ‘Amiga, tú eres una guerrera de Dios y vas a salir adelante, así que no te preocupes’”, compartió Iván.

La súbita muerte de Dulce

A pesar del optimismo que mostraron esa noche, el estado de Dulce se deterioró inesperadamente en la madrugada del 25 de diciembre. Según Cochegrus, los médicos tenían esperanza en el tratamiento que estaba recibiendo, el cual había mostrado avances. Dulce, incluso, no presentaba afectaciones adicionales en otras partes de su cuerpo.

“No había indicios de que algo pudiera suceder tan rápido. Su cuerpo, su piel, su cabello, todo parecía estar bien. Incluso los médicos estaban optimistas sobre su evolución”, señaló.