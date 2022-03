Propondrá SCJN amparo para liberar a Alejandra Cuevas por la muerte del Federico Gertz

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena publicó, esta tarde, que consideraron el caso de Alejandra Cuevas al no existir delito por el cual permanecer presa, pues se le asignó el deber de salvaguardar la vida de Federico en su carácter de garante accesoria, por lo que el ministro señala que conforme a la Constitución “ no hay delito sin ley ”.

La acusación de Alejandro Gertz Manero asegura que las mujeres fueron negligentes en el cuidado de Federico Gertz, pues les correspondía desempeñarlo con todo diligencia para evitar su muerte; en el caso de Laura Morán por tratarse de su concubina (deber de salvaguardar de manera directa) y Alejandra Cuevas por ser la hija de Laura (deber de salvaguardar de manera accesoria o indirecta).

“No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad (pues tenía 88 años) se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado (la muerte de su pareja sentimental de 50 años) que razonablemente no podía evitar”, redacta el documento de la SCJN.