‘¿Qué clase de demócrata es?’, cuestiona AMLO a Lorenzo Córdova y le pide ser congruente respecto a la sobrerrepresentación

CDMX.- Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador atacó al exconsejero del INE , Lorenzo Córdova Vianello , a quien llamó a la congruencia en su postura sobre lo que dijo “antes y ahora” en torno a la sobrerrepresentación en el Congreso.

“¿Qué clase de demócrata es?, ¿somos demócratas cuando nos conviene?”, cuestionó el mandatario al urgir al exconsejero a entrar en razón porque, añadió, no se puede decir una cosa y luego otra cuando la Constitución no ha cambiado.

“No voy a estar aquí aclara y aclara sobre qué dijo antes y que dice ahora, pero vamos a hacerlo, para ver si así entra en razón, eso se llama congruencia. Uno no puede decir una cosa en un tiempo y decir otra si no ha cambiado la Constitución, si no se ha modificado la ley.

“Si ya se actuó de una forma durante tantas elecciones, ¿por qué ahora se quiere violar la constitución, las leyes y modificar los procedimientos?, ¿nada más por el enojo?”, expresó durante la conferencia mañanera.

El mandatario ha defendido que Morena no tiene la sobrerrepresentación que han advertido los de la oposición porque, de acuerdo con la Constitución, se determina por partido, no por coalición.

CRITICA PRESIDENTE MARCHA

Ayer el mandatario criticó a quienes han convocado a una marcha nacional contra la sobrerrepresentación de Morena y aliados y los exhortó a “no hacer ridículo” porque “les va a dar pena después”.

Entre quienes criticó están Córdova Vianello y el también exconsejero electoral Ciro Murayama , a quienes calificó estar ‘como la Chimoltrufia” al señalar que defendieron lo que dicta la Constitución en la elección pasada, pero ahora cambiaron de postura.

“¿Qué no la Ley es la Ley? Entonces, con un descaro y un cinismo, están convocando una marcha para eso”, expresó ayer el mandatario.

Sobre los dichos de López Obrador, ayer Lorenzo Córdova manifestó que no caerá en discusiones, pero advirtió que seguirá defendiendo sus derechos, además aseveró que “Morena y aliados no tienen las dos terceras partes de las dos cámaras”.

El exconsejero señaló que se debe exigir a los senadores de la oposición para que no cedan a las presiones y “no regalen mayorías calificadas cuando (Morena) no las obtuvo por las urnas”.

ATACA AMLO A EXCONSEJERO DEL IFE LEONARDO VALDÉS

López Obrador también arremetió hoy contra el exconsejero presidente del entonces IFE, Leonardo Valdés, quien será orador de la marcha convocada para este domingo.

“¿Qué autoridad moral tienen?”, expresó el mandatario al recordar que él era consejero presidente del IFE cuando Enrique Peña Nieto fue presidente de México.

Incluso señaló que ellos denunciaron los recursos excesivos usados para la campaña de Peña Nieto y que gracias a eso se descubrió que Odebrecht entregó dinero al PRI.

“No se había calificado la elección y ya estaba recomendando que aceptáramos a derrota, porque presentamos recursos por sus excesivos recursos en la campaña de Peña, que terminó demostrándose porque se descubrió que Odebrecht le había entregado dinero al PRI en la campaña de Peña”, señaló.