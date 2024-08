‘No me corresponde’, afirma AMLO al descartar recomendar a Claudia a titulares para Sedena y Semar

TIENE SHEINBAUM MUCHAS OPCIONES, TODOS ‘SON UNA GARANTÍA’: LÓPEZ OBRADOR

Aunque López Obrador descartó hacer sugerencias de perfiles para encabezar la Sedena y Semar , afirmó que todos los mandos están bien formados y, por lo tanto, Sheinbaum tiene muchas opciones para elegir a los titulares.

“Los mandos, tanto en Marina como en la Defensa, son una garantía, tanto los almirantes como los generales de división y a ella le corresponde decidir. Cuando fui electo, yo tomé la decisión; claro, le informé en ese entonces al presidente Peña Nieto para que también instruyera a los secretarios de Defensa y de Marina, que iba yo a empezar a hacer una auscultación para ver quiénes eran los más apropiados, los idóneos”, expuso el Presidente.

TE PUEDE INTERESAR: Presentará Sheinbaum a secretarios de Defensa y Marina en septiembre

Respecto a las elecciones que él hizo para la Sedena y Marina, López Obrador afirmó que no se equivocó porque los dos titulares, tango el general Luis Cresencio Sandoval como el almirante José Rafael Ojeda, son leales e incorruptibles.

“Lo tengo que decir, creo que es obvio, no está de más repetir: No me equivoqué, los dos secretarios de Defensa Nacional y de la Marina (son) de primera, profesionales, trabajadores, leales, incorruptibles. Me han ayudado mucho”, manifestó.