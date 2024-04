¿Qué dijeron Gálvez, Sheinbaum y Máynez en el segundo debate presidencial?

Mientras tanto, Álvarez Máynez dice que todo sea “rock and roll y fútbol”, que los niños y niños no sean pobres , son algunas ideas de su hijo de 5 años, y que se conocerán en un libro que saldrá en próximos días.

“Mí gobierno sí hará políticas ambientales”: Gálvez

En el bloque sobre medio ambiente y cambio climático, Xóchitl Gálvez aseguró que “mi gobierno sí hará políticas ambientales. Lo que está en juego es el futuro de niños y jóvenes, no es justo que se les dejé un planeta contaminado sin hacer nada”.

Por su parte, Sheinbaum señaló que “vamos a poyar la investigación en el desarrollo de la biodiversidad”, como una de las medidas de política medioambiental.

Acusa Gálvez a Sheinbaum por desplome en línea 12 del Metro

La candidata de Fuerza y Corazón por México interpeló a Claudia Sheinbaum al decirle que “tú no vas a ser presidenta, se te caería el país, como se te cayó la línea 12”, a lo que la candidata de Sigamos Haciendo Historia replicó que “la linea 12 ya fue aclarado, el colegio Rébsamen también fue aclarado; lo que no dicen mientras fui jefa de gobierno no se reconstruyeron viviendas que cayeron durante el 2017”.

Sheinbaum: 85% de la población del sur aprueba Tren Maya

Después de que Xóchitl Gálvez acusara sobrecosto enlas obras del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, Claudia Sheinbaum reviró diciendo que 85% de la población del sur aprueba el proyecto ferroviario, y que con la refinería se podrá disminuir la importación de gasolinas.

