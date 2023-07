‘Que mi muerte no sea en vano’... Hipólito Mora lo presentía y dejó mensaje por si era asesinado

Sergio Cortés, amigo y colaborador de Hipólito Mora , ex líder de autodefensas de Michoacán , declaró, en una conferencia de prensa desde Morelia que no tenía duda del por qué lo mataron, quién lo mató, y cuáles serán las consecuencias de su asesinato. Dijo que vivían en un estado fallido, en el que no se podía transitar libremente. “La realidad de Michoacán es eso”, s eñaló.

El equipo de Hipólito Mora reveló un sensible mensaje del ex líder de autodefensa, en una misiva que evidencia que ya presentía que la muerte lo acechaba.

Por su parte, Javier Bravo, otro de los colaboradores y amigos de Mora, dijo que “es muy lamentable que tengamos que ver morir a un gigante para reconocer el tamaño que tenía en vida, los que conocimos la historia de Hipólito, que vivimos con él, supimos que sus metas y sus sueños eran mejorar el entorno y la seguridad su lugar, Hipólito Mora Chávez, un hombre de hechos, no de palabras; desgraciadamente no pudo con el sistema, es muy difícil poder contra el sistema, solo deseo que su muerte, su asesinato, su sacrificio, sirvan de algo”.

Y fue David Cevallos, uno más de los colaboradores de Mora, leyó un mensaje que, dijo, dejó el ex líder de las autodefensas para los medios de comunicación antes de su muerte. Señaló que Mora estaba muy agradecido con los medios por haberle dado siempre un espacio, así como a los escoltas que estaban con él y dieron su vida en su deber.

“Dice don Hipólito Mora, que mi muerte no sea en vano, lo dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría, lo dije, me voy a morir peleando, solo quiero que mi muerte no sea en vano, que los michoacanos, que todos presumimos bravura, seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo, que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto, que el gobierno, el que esté en el momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos”.

Luego del último atentado que sufrió en marzo de este año, previo al fatídico ataque que lo dejó muerto en las calles de La Ruana, Mora Chávez pidió a los michoacanos que más allá de presumir bravura, sean valientes.

“Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente, los que no me querían eran los chicos malos, yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: ¿dónde estabas por qué me huías tanto?”, señala la carta del exlíder de autodefensa.

Tras terminar de leer el mensaje de Mora, Cevallos, con la voz quebrada, pidió que las autoridades castiguen a los culpables del asesinato.

El fundador de autodefensas Hipólito Mora Chávez, uno de los dos principales fundadores de los grupos de autodefensas en Michoacán, fue asesinado a tiros la mañana de ayer, junto con tres de sus escoltas.