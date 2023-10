Queman piñata de AMLO en protesta por eliminación de fideicomisos del Poder Judicial

Dentro de las diversas movilizaciones que se llevan a cabo en la Ciudad de México y en el país por la posible desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial , no solo bloquearon avenidas y protestaron con pancartas, sino que hasta la quema de una piñata de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador llevaron a cabo.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. durante sus protestas que se llevaron simultáneamente en varios partes de la #CDMX quemaron una piñata de #AMLO . Los manifestantes piden que no haya recorte al #Presupuesto . Afectaciones viales en la zona de @BJAlcaldia . #ULTIMO pic.twitter.com/BBFVBzDML0

SINDICATO DEL PJF PIDE EVITAR DISCURSOS DE ODIO

Los sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF) convocaron a los trabajadores a una manifestación pacífica este martes a partir de las 08:00 am a las 09:00 am, en todas las sedes y no caer en provocaciones, así como evitar discursos de odio y quema de figuras de públicas.

En un posicionamiento los sindicatos destacaron que el objeto es continuar el apoyo y solidaridad a la base trabajadora que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el entendido que se le dará el seguimiento y acompañamiento en todo momento en sus expresiones de defensa firme y digna.

Este lunes durante las protestas trabajadores del PJF, quemaron una piñata de una figura de AMLO en un bloqueo en la Avenida Revolución.