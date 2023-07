¿Quién es Norma Otilia Hernández?... la alcaldesa de Morena que fue captada junto al líder criminal de “Los Ardillos”

Al respecto, la alcaldesa de Chilpancingo ya se pronunció y reconoció que sí participó en la reunión que se muestra el video, por lo cual se dijo dispuesta a que las autoridades la investiguen.

“Yo no puedo comentar, no lo conozco y no lo recuerdo, me siento con mucha gente”, aseguró en entrevista telefónica con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Señaló que en su momento ella no conocía al hombre y que era la primera vez que se reunía con él, además mencionó que no fue algo premeditado y que no se hizo ningún pacto.