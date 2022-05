¿Quién es Úrsula Salazar Mojica?... sobrina de AMLO, ligada a “moches”

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) envió al Congreso de Tamaulipas la solicitud para comenzar con el proceso de desafuero de Úrsula Salazar Mojica, diputada por Morena, acusada del delito de cohecho y sobrina del presidente de México, Salazar Mojica es sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El oficio fue entregado al Congreso del Estado de Tamaulipas para iniciar con la declaración de procedimiento de enjuiciamiento penal y con las investigaciones de su presunta comisión en el delito de cohecho.

El viernes 25 de marzo, la cuenta Anonymous Tamaulipas difundió el audio de una llamada donde supuestamente Salazar Mojica habla con un hombre, a quien le exige aumentar el monto de una factura y regresarle en efectivo el incremento.

Con estas acciones, la Fiscalía Anticorrupción pretende confirmar la supuesta participación de Salazar Mojica en la alteración de facturas durante el periodo en el que laboró como Directora de Recursos Humanos y Finanzas en el CONALEP del Municipio de Tampico, Tamaulipas.

La evidencia más importante, presentada hasta el momento a la opinión pública, es el audio de una conversación telefónica donde se escucha a la diputada solicitar “moches” a proveedores.

El peritaje efectuado al audio, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó que se trata de la voz de Úrsula Salazar, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué se escucha en la grabación de la voz de Úrsula Salazar Mojica, sobrina de AMLO?

En la grabación donde se escucha a Úrsula Salazar Mojica, diputada local por Morena, se dice lo siguiente:

Voz de Mujer: ¿Te acuerdas que te decía que ocupaba efectivo, ¿nada más es con tu empresa?

Voz de Hombre: Como tú quieras. Ahí como quiera se le subió ese efectivo que eran ¿10, no?, ¿en efectivo?

Voz de Mujer: No le voy a sacar los 50 a todos contigo, ¿sí? Lo voy a sacar con todos mis proveedores, entonces por eso te preguntaba ¿tú hasta cuánto, tú me puedes devolver en efectivo?

Voz de Hombre: A ver, ¿ese dinero ya no se regresa con nosotros verdad?

Voz de Mujer: Ese dinero yo te lo pago a ti y tú me lo regresas a mí, o sea, yo en lugar de que tú de la facturación, cotización que tú me diste, si fueron 98 a lo mejor yo lo voy a subir a ciento y algo.

Voz de Hombre: Conmigo súbele lo que le tengas que subir, yo no tengo problema con eso ya te lo dije.

Voz de Mujer: A bueno, está bien y ya te digo bien como quiero que me factures mañana. Yo ahorita ya saqué el desglose, ya lo mandé a Santos para que me dé el visto bueno... no quiero inflarlo tanto.”

Después se ponen de acuerdo en que ella, Úrsula Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, habrá de pagarle el IVA correspondiente a la factura.

Úrsula Salazar Mojica es hija de Úrsula Mojica Obrador, una prima hermana de López Obrador.

La prima del presidente falleció hace casi dos años a causa del virus del COVID-19 en un hospital de del ISSSTE de Tampico, Tamaulipas.

Por la misma enfermedad falleció Roberto Salazar, el esposo de la prima del presidente, y Roberto Salazar Mojica, hermano de la actual diputada local en Tamaulipas.

Sobre el parentesco con Salazar Mojica, Andrés Manuel dijo en su conferencia mañanera del 1 de abril que su mamá de él y la abuela de la diputada eran hermanas.

¿Quién es Úrsula Salazar Mojica?

Úrsula Salazar Mojica cursó la carrera de contador público y auditor en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la que se tituló, de acuerdo a su perfil en Declaranet.

En el ámbito laboral fungió como jefa de recursos humanos y finanzas y como directora de plantel en un Conalep de Tampico, Tamaulipas.

Previo a ello Salazar Mojica fue asesora financiera en Seguros Monterrey New York Life del 2010 al 2012 y administradora divisional en Anuncios en Directorios SA de CV del 2001 al 2010.

Úrsula Salazar Mojica actualmente es diputada por representación proporcional en el Congreso de Tamaulipas, y el pasado 23 de marzo fue nombrada como coordinadora del partido Morena en sustitución del diputado Armando Zertuche Zuani.