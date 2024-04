¿Quiénes son los embajadores de México que han sido declarados ‘no gratos’ durante el sexenio de AMLO?

En el complejo entramado de las relaciones internacionales, las declaraciones de persona non grata a los embajadores de naciones extranjeras son acciones que destacan por su gravedad y repercusión. En el transcurso del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, se han suscitado diversos episodios que han llevado a la expulsión de representantes diplomáticos mexicanos de países como Ecuador, Bolivia y Perú. Estas decisiones, además de implicar un rechazo directo al país del embajador en cuestión, pueden acarrear consecuencias significativas en el ámbito de las relaciones bilaterales.

El primero de estos incidentes que abordaremos tuvo lugar en Ecuador, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país declaró persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur Smeke. Este acontecimiento se desencadenó luego de que el presidente López Obrador se pronunciara sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial ecuatoriano. Fundamentado en el principio de no intervención y la Convención de Viena, Ecuador tomó la decisión de expulsar a la embajadora mexicana el pasado jueves 4 de abril de 2024.

En palabras del presidente López Obrador, quien ha defendido reiteradamente el principio de no intervención, este tipo de medidas representan un reto para la diplomacia entre naciones, subrayando así la importancia de respetar los asuntos internos de cada país.