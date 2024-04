Ratifican absolución de Rosario Robles por caso Estafa Maestra

CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) perdió una batalla contra Rosario Robles por el caso de la Estafa Maestra luego de que un tribunal federal confirmó la cancelación del proceso penal contra la exsecretaria de Estado por ejercicio indebido del servicio público, acusación por la que pasó tres años en prisión.

El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México rechazó amparar a la ASF que buscaba reactivar el caso contra Robles a quien la Fiscalía General de la República (FGR) imputó por no hacer nada para evitar el desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando encabezó Sedesol y Sedatu.

“La conducta revestía en una naturaleza meramente administrativa en donde, por ende, el hecho no constituía, que se puede considerar, que se encuadraba en una norma administrativa, por lo que tiene efectos de sentencia absolutoria en favor de la imputada. En este orden se propone, como sentido del proyecto negar el amparo y protección al quejoso”, expuso el magistrado ponente Juan Carlos Ramírez Benítez durante la sesión de este día y su propuesta fue avalada por unanimidad.

Debido a que el Colegiado no se pronunció sobre la constitucionalidad de una ley, porque no le fue solicitado por ninguna de las partes, la ASF ya no puede impugnar la sentencia, por lo que, al aplicar la Ley de Amparo, la resolución ya es firme e inatacable.

El caso contra Robles había sido cancelado el año pasado debido a la aplicación de un criterio que consideró que los hechos por los que estaba procesada no son delitos sino faltas administrativas tomando en consideración que la fecha en la que la FGR afirmó que fueron cometidos, no estaban contemplados en el Código Penal Federal.

Contra esa resolución la ASF apeló y el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal confirmó la determinación.

