Raymundo ‘N’, exalcalde de Toluca, niega acusaciones de secuestro exprés; permanecerá en prisión preventiva

Raymundo “N”, expresidente municipal de Toluca, se presentó el viernes, 19 de enero, ante los juzgados de Almoloya de Juárez para enfrentar una audiencia inicial por el cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con el presunto delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Durante la audiencia, el exedil proclamó su inocencia y manifestó ser respetuoso de la ley.

Raymundo “N” aprovechó la oportunidad para refutar la narrativa presentada por el Ministerio Público, que, según él, plantea acusaciones que no reflejan su verdadera naturaleza. “He escuchado con claridad todo lo dicho por el Ministerio Público, la narrativa sobre algo que no soy, plantea cosas que no soy, siempre he sido respetuoso de la ley”, afirmó el exalcalde durante la audiencia.

La investigación en curso se centra en la presunta participación de Raymundo “N” en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. La audiencia, que tuvo una duración de aproximadamente ocho horas y experimentó tres recesos, no concluyó con una vinculación a proceso. La continuación de la audiencia está programada para el lunes a las 8:35 de la mañana, aunque se ha solicitado una ampliación del plazo hasta el 24 de enero a las 10:35 de la mañana.