Reanudará Sección 9 de la CNTE labores este lunes

CDMX.- La Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) definió un receso en el paro indefinido de labores por lo que reanudaran labores este lunes 10 de junio y el martes definirán si mantienen o no el plantón en el zócalo.

En una conferencia de prensa anunciaron que también buscarán tener diálogo con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Iglesia católica enlista peticiones a Claudia Sheinbaum

Por el momento mantienen su paro indefinido la CNTE en Chiapas y Michoacán, una vez que el sábado en Oaxaca los maestros anunciaron un receso del paro indefinido y Guerrero lo hizo el viernes, detalló Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la coordinadora en conferencia de prensa.

Hernández señaló que cada sección tiene su dinámica, son 25 días de paro indefinido, pero se han presentado movilizaciones desde el 5 de diciembre, en enero, febrero y el 15 de abril hubo paro nacional de 24 horas.

A partir de 15 de mayo comenzaron con el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Hay un desgaste físico, económico, para sostenerse en el plantón. Somos como centro de acopio para los compañeros de los estados, hay cansancio, tenemos que cuidar que nadie salga lastimado”, señaló.

Pedro Hernández mencionó que el paro indefinido no fue generalizado, hubo escuelas que cerraron un día o más, pero en las movilizaciones miles de maestros participaron.

TE PUEDE INTERESAR: Reciben Omar García Harfuch y Ernestina Godoy constancia de mayoría

“Hay una determinación con la SEP y la autoridad educativa de no represión, no hemos tenido descuentos, alguna autoridad ha querido levantar alguna acta, pero no han procedido”, indicó.

Los maestros detallaron que este martes habrá otra mesa con el presidente a las 11:00 horas y será sobre el ISSSTE, sobre lo cual se busca que no sean afores sino pensiones, se pague en salarios mínimos no en UMAs y en el tema de la edad se exige una edad mínima para jubilarse.