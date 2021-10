$!Rechaza madre de Eduardo Ravelo dictamen de la FGR; “no se golpeó, ni violó solo”

No sé de donde sacaron o cómo se atrevieron a dar esa información sin antes hablar conmigo, porque hasta este momento, soy la última en entrarme, lo supe porque me hablaron de Mérida al darse a conocer la noticia; estoy completamente en shock todavía”

“Yo estoy al igual que ustedes, no sé nada, esta gente me agarró completamente desprevenida, no sé de donde sacaron o cómo se atrevieron a dar esa información sin antes hablar conmigo, porque hasta este momento, soy la última en entrarme, lo supe porque me hablaron de Mérida al darse a conocer la noticia; estoy completamente en shock todavía”, dijo en una entrevista telefónica.

La mujer aseveró que no les comentaron nada y hasta los abogados se enteraron por los medios de comunicación.

“Ellos vieron la entrevista de (Andrés Manuel) López Obrador, ellos apenas están estudiando la carpeta de investigación que todavía no está terminada, no pueden dar declaración de ese tipo si nosotros no lo hemos hecho antes”, detalló.

“Claro que voy a proceder también sobre ellos; serán muy la fiscalía y todo lo que usted quiera, pero yo soy una ciudadana y tengo mis propios derechos y ellos me los están violando en esa forma, están dando a conocer una noticia que ni siquiera yo conocía”, agregó.