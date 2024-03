Rechaza Máynez propuestas de Gálvez en materia de seguridad

VILLAHERMOSA, TAB.- El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que nunca declinaría por Xóchitl Gálvez ni por la alianza que está representando en este proceso electoral.

El aspirante estuvo en un encuentro con mujeres emprendedoras y aseguró que no encuentra seriedad en las propuestas que hace la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a primo del líder estatal del PRI en Veracruz

“Pues no sé qué se le vaya a ocurrir hoy a Xóchitl si sacarse más sangre u otra cosa, no veo seriedad. No veo una propuesta de país, además la veo cada vez rodeada de personajes impresentables de la política mexicana, sé que viene mañana a ver qué ocurrencias trae. Creo que están dejando mucho que desear, son campañas predecibles y aburridas que solamente le hablan a un sector de la población”, aseveró el emecista.

Álvarez Máynez opinó sobre la propuesta de construir una cárcel de mayor seguridad con tecnología: “Es una ocurrencia, en vez de esa cárcel, debemos hacer una academia nacional de policías, una academia nacional de mando policiales, a los policías les damos 6 semanas de capacitación y luego los ponemos a cuidar las calles”.

“Tenemos que tomar el problema en serio, no proponer cosas que suenen polémicas o que generen una conversación en las elecciones; necesitamos entrarle al tema con una mayor seriedad, además predicar con el ejemplo, el PRI y el PAN no hicieron su tarea en el tema de seguridad y no pueden decir ahora que ellos son la solución”, expresó el candidato.

Sobre la seguridad que le está brindando el Gobierno Federal afirmó que es discreta y pidió que esto no represente un descuido para los ciudadanos.

“Yo tengo confianza en las autoridades, sobre todo en las fuerzas armadas, yo he pedido que sea una cobertura discreta, que sea apropiada para alguien que aspira a la presidencia de México, pero que no sea ostentosa y ni que se distraigan ha demasiados elementos de las tareas fundamentales que es cuidar a los mexicanos; nosotros somos un ciudadano más y tampoco debe haber privilegios ni excesos”, expresó el candidato.

TE PUEDE INTERESAR: Reclaman inconformes por ‘imposición’ de candidatos del PRI

Álvarez Máynez dijo no tener miedo a recorrer el país como candidato en medio de la ola de violencia que hay en el país y reconoció que hay entidades como Michoacán y Guerrero en donde hay una fuerte descomposición en materia de seguridad.

El abanderado del “Movimiento Naranja” se reunió con estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en donde anunció que continuará buscando este tipo de acercamiento con universitarios del país.