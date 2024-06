Rechazan apelación... Vinculan a proceso a ‘Fofo’ Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa

El video de la cámara seguridad, revela que el sujeto no se detuvo en ningún momento y una vez que ella estaba en el suelo, la pateó en el rostro hasta que le dejó ensangrentado la parte derecha de la cara.

Cuando los demás transeúntes quisieron ayudar a la agredida, “Fofo” también pateó a uno de los hombres y huyó inmediatamente. Al ser aprehendido y registrado mediante el protocolo de seguridad, el hombre sonrió en su fotografía.

Posteriormente, el 10 de abril, el influencer fue vinculado a proceso por el cargo de feminicidio en grado de tentativa, por lo que deberá permanecer preso en el penal de Barrientos.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, declaró Fofo Márquez durante la audiencia.