Reconoce AMLO que ‘ha costado mucho trabajo’ concluir tramo 5

El titular del Ejecutivo federal destacó que en el tramo 5 del Tren Maya se han construido 80 kilómetros de viaductos y segundos pisos con el objetivo de no afectar cenotes.

En “La Mañanera” el mandatario federal señaló que en la construcción de este proyecto ferroviario se ha cuidado no afectar el medio ambiente de esa zona como cenotes, ríos subterráneos y cuevas.

López Obrador criticó que artistas famosos, ni el empresario Claudio X. González, se posicionaron cuando se destruyó la Riviera Maya para la construcción de hoteles y ríos subterráneos.

“Nosotros estamos construyendo el Tren Maya cuidado no afectando el medio ambiente. Nada más para que se tenga idea, de Tulum a Cancún son alrededor de 120 kilómetros y para no afectar 80 kilómetros son viaductos, segundos pisos. Es una inversión de dos, tres veces más que lo que costaría hacer el tren en el piso, a ras de tierra con terraplen y, sin embargo, para el paso de fauna, para no afectar cenotes, se cuidó el tramo. Tuvimos también que enfrentar muchos amparos”, mencionó el mandatario.