Renuncia ex Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, al PRI

Aunque, destacó que como norma de conducta siempre ha actuado con claridad, “ por eso me he revelado ante lo incorrecto, lo injusto y lo ofensivo” , explicó en conferencia de prensa.

“Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate ni mucho menos reflexión. He protestado desde que el presidente del PRI nacional se apropió de las facultades de las bases municipales y estatales para hacer solo lo que le conviene a él y no al priismo nacional”, dijo Astudillo.

Así como se pronunció en contra de los recientes nombramientos rumbo a las elecciones del 2 de junio de 2024; “tal parece que las candidaturas que recientemente se publicaron están solamente anunciando que se llevarán los restos que quedan del PRI”, destacó el ex gobernador guerrerense.

En el mensaje que brindó desde su domicilio, aseguró que está avergonzado de la situación actual del PRI, en la que su dirigencia ha tenido confrontaciones internas y señalamientos que han provocado la salida de muchos priistas y criticó el no respeto de las dirigencias locales.

