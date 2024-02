Espinoza Cházaro hace oficial su renuncia al PRD

“Zambrano me pidió pelear por la candidatura, me pidió retirarme de varias encomiendas, pero no cumplió a la palabra empeñada de que habría un método, me voy porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano”, detalló.

En diversas ocasiones el legislador señaló que la dirigencia del partido no estaba buscando un respeto a esta fuerza política al interior de la coalición que tienen con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el Partido Acción Nacional (PAN).

El diputado explicó que continuará trabajando en la Cámara de Diputados como legislador independiente y aclaró que no se desvinculará de la alianza “Fuerza y Corazón X México”.

“No me voy de la coalición porque yo ayudé a construirla, no me separó de Xóchitl Gálvez, ayer hablé con ella y probablemente me uniré a su equipo”, declaró.