Renunció el Gobierno Federal a la posibilidad de traer la paz: Rubén Moreira

“Los indicadores no son esos, nos gustaría que la paz estuviera en este país”, mencionó el legislador al exministro Arturo Zaldívar, quien defendió las cifras del actual Gobierno Federal en materia de seguridad durante un foro en el programa “Es la hora de opinar” con el periodista Leo Zuckerman.

En respuesta, Zaldívar dijo: “nosotros proponemos justicia y seguridad para avanzar hacia la paz en el país, la consecución de paz, pacificar al país, no hacer propuestas populistas de derecha para tratar de infundir miedo cuando la gente tiene el nivel de felicidad más alto”.

“Nosotros proponemos 15 cosas, pero nuestra estrategia es multidimensional, pero parte de una que es combatir al crimen que es lo que no ha hecho Morena ni va a hacer Morena jamás, porque no tienen interés de hacerlo”, mencionó Rubén Moreira.

El líder de la bancada del PRI reiteró que la propuesta de Gálvez contempla una restructuración del sistema penitenciario del país y se enfoca en fortalecer a las policías municipales para enfrentar al crimen.

Rubén Moreira insistió en que el problema con la seguridad en el país tiene como razón la falta de coordinación entre autoridades federales con municipales y estatales.

“No se coordinan con nadie, porque si algo ha promovido Morena es la polarización, por eso no se van a coordinar (...) porque vienen a la descalificación”, mencionó.

“Que le digan al Presidente que han matado a 30 candidatos en estos días, que ahorita ya decapitaron o mataron a otra persona en estos 30 minutos ante la pasividad”, dijo sobre la violencia que ocurre en el país.

“Vamos a sacar este país adelante, porque la paz es posible. Que no les digan que no hay violencia, que no minimicen ¡La paz es posible! Y hay 15 formas de llegar a ella”, finalizó.