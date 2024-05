Responsabiliza Máynez a Xóchitl Gálvez de coordinar provocaciones en eventos

“Hago responsable a Xóchitl Gálvez de estos actos de provocación que están organizando desde su coordinación de campaña. Nosotros no hemos interferido con ninguno de sus eventos. Ya lo intentaron en Morelia (como ha sido su campaña) resultó un fiasco. ¿Qué quieren provocar?”, cuestionó en su cuenta de X (antes de Twitter).

A FAVOR DE PRUEBA PISA

El candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, manifestó su postura a favor de que México participe en la prueba PISA, argumentando que es clave para la evaluación del sistema educativo y sus diferentes niveles.

“A mí no me parece que nos haga un daño la evaluación, la comparación, al contrario. (...) Las pruebas diagnósticas estabilizadas son muy importantes, porque además no nada más estamos evaluando en educación básica, sino en todos los niveles educativos”, mencionó.

“Pienso que no solamente PISA, que tenemos que retomar esfuerzos regionales como TEDS y como CERCE, que tenemos que retomar TALIS, que tenemos que retomar PLANEA, que era un buen instrumento”, añadió.

Álvarez Máynez llamó a detener el adoctrinamiento de los estudiantes a través del sistema educativo y desmontar subsistemas que no beneficien el desarrollo de los estudiantes.

“Las mal llamadas universidades del bienestar son la versión pública de las universidades patito, porque las presumen, pero yo no conozco a ningún hijo de jefa de gobierno, gobernador o gobernadora, secretario de educación que vaya a una universidad del bienestar. ¿Por qué quieren para las jóvenes y los jóvenes mexicanos?”, cuestionó.