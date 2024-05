CDMX se está volviendo más conservadora y ‘fifí’: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que la población de la Ciudad de México se está volviendo muy conservadora y que podría hasta considerarse que es “la sede de los fifís”.

Durante “La Mañanera” el mandatario federal dijo que la ideología de la política neoliberal se está apoderando de las universidades de la capital del país, en donde también se concentran los medios más importantes de México.

TE PUEDE INTERESAR: Educación no puede estar sustentada en pasar un examen: Claudia Sheinbaum

López Obrador señaló que en la capital mexicana están algunos sectores de la clase media que son “muy conservadores y aspiracionistas”.

“Últimamente, porque no era así, la Ciudad de México, la gente se ha ido volviendo más conservadora. La Ciudad de México, era una ciudad de vanguardia en lo político. Siempre, bueno, aquí me eligieron, a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco y siempre me han apoyado, siempre, la gente de Iztapalapa me sacó adelante”, expresó el presidente.