Su familia en Morelos, de donde es originario, pide justicia tras el ataque de que fue víctima en el desfile de Highland Park.

Según testimonios obtenidos de su familia por el diario The New York Times, el hombre no deseaba asistir al acto conmemorativo del Día de la Independencia, pero tuvo que hacerlo porque no podía quedarse solo por el uso de la silla de ruedas.