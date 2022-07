Reyna Haydee es apoyada por periodistas, tras ataques en redes por confrontar a AMLO

La censura además, fue señalada por la periodista que reclamó al primer mandatario de haberla “castigado” en el 2021 al no dejarla pasar por 2 meses para realizar su trabajo. Por lo que criticó que recibe un trato distinto por no ensalzar al presidente como otros colegas.

“Vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que batee jonrones. Yo no soy así presidente, yo soy reportera. Si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho, usted no me da la palabra”.

Posteriormente habló de la violencia vivida a diario por los periodistas y las amenazas de las que son objeto debido a su labor y cuestionó la procedencia de de las agresiones en contra de los comunicadores: si estas venían por parte de los seguidores del presidente o de otros grupos.

Con información de medios