También se refirió a algunos de los asistentes a la conferencia: “Si a cuántas personas que actúan como por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio o porque están con usted lo han dicho abiertamente, que vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las ‘pechitas’ para que batee jonrones. Yo no soy así, presidente, yo soy reportera”.

La sonorense agregó: “Entonces, si por hacer mi trabajo, no me deja entrar este muchacho, usted no me da la palabra... Pero que usted no censura, que usted castiga. Entonces, ‘lo que te han hecho a ti son castigos de no dejarte entrar casi todo el 2021, o sea, por dos meses, tres meses’. A nadie, Jesús ya me lo reconoció, a nadie le ha castigado por tres meses, a nadie”.

Aclaró que el presidente “tiene razón en algún punto, como lo que acaba de decir ahorita, acaba de decir que unos periodistas o columnistas, intelectuales, etcétera, están del lado del poder, y así se manejan porque han alcanzado un nivel de vida que ya no lo pueden dejar, casas, yates, aviones, etcétera, o sea, y ellos tienen que quizá mantener eso o mantener a sus familias”. expuso

“Yo casi tengo 30 años de reportera y estas amenazas suponemos que vienen de, o sus seguidores o sus opositores, una de dos. Entonces que lo defina la Fiscalía algún día en algún momento. La denuncia está puesta”, dijo.

Entre sus planteamientos está la inequidad para el ingreso a las conferencias que se rige por un rol, “yo cuando acudo a la conferencia es para tratar temas que interesan, no sólo a Sonora, sino al resto del país, a las comunidades indígenas, etcétera ¿no?, usted lo sabe. Entonces, cuando usted dice esto, presidente, pero aquí no se aplica, porque si usted tuviera, como lo dice, hubiera democracia, yo entraría todos los días, y entro una vez al mes, dos veces”.

La periodista ha sido víctima de agresiones por sus intervenciones en la conferencia del presidente.

“Algunas personas que tienen décadas, usted lo sabe, presidente, décadas peleando su tierra, apenas a raíz de esto vinieron a decirles que sí, que ya les van a hacer, que por fin les van a devolver la tierra en Jalisco después de 30 años. En Sonora, después de 15, 20 años. Hay otros casos en Chihuahua, 80 años tienen en Chihuahua peleando por una tierra”, dijo.

“Usted nos pidió a los reporteros: ‘Tomen partido’. Yo tomé partido hace 30 años que empecé a ser reportera y lo tomé por la gente, con la sociedad”, afirmó.

Del lado de los comunicadores comenzó un bullicio y se escuchó gritar a Reyna Haydee “Cállate palero” hacia uno de sus compañeros sentado a su lado. Por lo que López Obrador intervino para tranquilizar a los reporteros y continuó con su respuesta dirigida para Reyna Ramírez.

“Tu cállate, palero. Tú tienes tu momento y yo no meto contigo. Usted es un palero”.

“Tranquilos. Amor y paz. Mira, yo no podría estar tranquilo, sereno sin estar bien con mi tribunal que es mi conciencia. (...) Entonces, si tu opinas distinto, yo respeto tu punto de vista. No me voy a enojar ni mucho menos voy a reprimir tu derecho a expresarte, manifestarte”, aclaró el tabasqueño en un intento por apaciguar el ambiente.

El mandatario dijo no tener ningún pendiente y tomó como ejemplo la denuncia que puso en su contra, Alejandro Moreno Cárdenas hace unas semanas en el extranjero y que nadie impidió. Alegando que eso no le quita el sueño porque él está trabajando en beneficio del pueblo y puede garantizar a plenitud la libertad en el país.

La acalorada sesión finalizó con el presidente López Obrador despidiéndose y diciéndole al encargado de la prensa que dejaran entrar todos los días a Reyna Haydee Ramírez a la conferencia.