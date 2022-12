Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado vota en contra del ‘Plan B’

CDMX.- El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, votó en contra, tal como anunció en su participación en la tribuna hizo efectivo su voto.

Con 69 votos a favor, 53 en contra y sin abstenciones, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una discusión de más de seis horas.

En Twitter, el legislador compartió un video en el que menciona que no puede tolerar que la Constitución se ignore o sea burlada e incluso recordó que es un hombre “que enseña derecho”.

“Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían”, sostuvo.

Monreal también explicó que es una decisión personal y que no habla en representación de los integrantes de Morena: “Aclaro que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario en el que participo, es un asunto que me mueve asumirlo con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte”