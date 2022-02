Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, gana amparo contra prisión preventiva por abuso de poder

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, recibió un amparo con lo que queda sin efecto la prisión preventiva justificada por aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.

El ex mandatario dijo que “se transgredió en su perjuicio el derecho fundamental de debido proceso y acceso a la justicia, en razón de que el juez responsable incorporó elementos que no fueron expuestos por el Ministerio Público durante el debate, por lo que no se dio oportunidad a la defensa de controvertirlos”, por lo que interpuso el amparo, y aseguró que “se rebasó el límite máximo, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permanecer en prisión preventiva, por lo que excede el plazo razonable”.

Borge afirmó que el cómputo de la prisión preventiva debió comenzar en el momento de su detención con fines de extradición, es decir, el 5 de junio de 2017.

Sin embargo, el secretario de Juzgado Sexto indicó que de Distrito indicó que “la motivación expuesta en la resolución reclamada de inconstitucional resulta insuficiente, pues, se insiste, no se expresa la fecha que tomó en consideración el juez de control para el inicio del cómputo de la prisión preventiva, y de esta manera estar en aptitud de determinar si efectivamente el plazo máximo de dos años, establecido constitucionalmente para la aplicación de dicha medida cautelar ha fenecido o no”.

Borge permanece detenido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos y enfrenta diversas causas penales locales y federales.

(Con información de LatinUs)