Rocío Nahle va por candidatura de Veracruz, se registra en Morena

La noche de este lunes, Rocío Nahle García, secretaria de Energía, se presentó ante el comité Directivo Estatal de Morena en Veracruz, para entregar una copia de su constancia de inscripción para buscar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz.

Después de las 21:00 horas, Nahle dijo que “con la entrega de esta notificación al partido, me someto a la convocatoria que emitió Morena, vamos a respetar los lineamientos, la encuesta”.

Dijo que Morena es democrático, incluyente, “y me someteré a la votación, mandato y opinión que emitan los veracruzanos”. Rocío Nahle agradeció a la gente que la acompañó al evento.

Rocío Nahle dijo desconocer porque los otros aspirantes no se les permitió registrarse en el partido, “pero yo siempre que me he registrado he venido a notificar aquí en la sede de mi partido, lo hice en el 2015, en el 2018, y hoy nuevamente lo estoy haciendo”.

La secretaría de Energía dijo que “en Veracruz la cuarta transformación está en marcha, nos han apoyado mucho, y vamos a seguir trabajando”.

Rocío Nahle se hizo acompañar de legisladores y alcaldes veracruzanos.

