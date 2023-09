No solo López-Gatell... Rocío Nahle y otros secretarios de Estado renunciarán para contender en 2024, afirma AMLO

“Sí, me dijo el doctor López-Gatell. No sé, pero yo creo que él va a despedirse. También, primero agradecerles todos, imagínense lo que me han ayudado, todos. Son buenos servidores públicos, momentos muy difíciles en el caso de Hugo López-Gatell, aquí dando la cara durante la pandemia”, recordó.

Además, AMLO informó que son en total entre 8 y 10 funcionarios del Gobierno quienes ya le dieron a conocer que van a dejar su cargo por las elecciones 2024.