Sandra Cuevas va por la CDMX, pedirá licencia para hacer campaña

“Es por esa razón que decidí ajustar los tiempos y no permitir que alguien más pueda venir a meterse al gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc” , agregó.

Durante su ausencia, aseguró que dejará a alguien de “toda” su “confianza” a cargo de la demarcación. No obstante, no reveló quién ocupará el cargo.

También dio a conocer que llevará a cabo giras de “agradecimiento” por las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc. Dichas asambleas comenzarán este lunes y concluirán el 2 de julio.

Cuevas afirmó que la oposición va a ganar la demarcación en 2024 y sostuvo que podrá sugerir al próximo dirigente.

“Va a ganar porque a mí me va a permitir poder sugerir al próximo alcalde”, subrayó.

Asimismo, reconoció que el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, es el “preferido” por el Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, consideró que ella es el perfil idóneo

Por último, afirmó que ella no milita en ningún partido, aunque ha demostrado ser de la oposición.

“Jamás he militado en ningún partido político, jamás he estado registrada en un partido político (...) no voy a estar registrada en ningún partido político”, apuntó.

Tanto Sandra Cuevas como el Operativo Diamante han sido protagonistas de recurrentes polémicas. La alcaldesa ha sido señalada de violentar los derechos humanos de personas en situación de calle, así como de los dueños de locales en su demarcación.

Hasta el momento, algunos de los políticos que han afirmado que buscarán las candidaturas son el ex secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Omar García Harfuch, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y Taboada, entre otros.

