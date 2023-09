Se ‘destapa’ Sergio Mayer como aspirante a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

El exdiputado federal y actor, Sergio Mayer, se destapó como aspirante a candidato de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El concursante del reciente reality show “La Casa de los Famosos”, explicó que siempre “le ha llamado la atención” la posibilidad de convertirse en Jefe de Gobierno de la CDMX y dejó entrever la posibilidad de registrarse en uno de los procesos internos de partidos políticos, así lo informó en una entrevista con el periodista Carlos Zúñiga en Milenio Televisión.

“A mí cuando me han preguntado, yo siempre he dicho que por supuesto que me encantaría ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Yo sé que hay tiempos para eso, yo tengo todavía que hacer muchas cosas antes de tomar una definición y yo tengo un pequeño problemita, que es justamente que soy un poco apartidista, no apolítico, apartidista porque yo no pertenezco a ningún partido político;

“Entonces, es muy complicado participar de manera independiente en una contienda tan importante como es la Jefatura de Gobierno y creo que tengo que ir paso a paso para ir creciendo, ir aprendiendo, he seguido preparándome, he seguido tomando diplomados que tienen que ver con la administración pública, y esa es una parte importante, seguir creciendo”, declaró el ex cantante del grupo Garibaldi.

Señaló tener experiencia al participar en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión como diputado federal por Morena, puesto donde se fungió como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Sin embargo, puntualizó que su participación derivó de una “cuota ciudadana”, por lo que no “debe nada a ningún partido”.

“Yo fui diputado federal, pero yo fui de la cuota ciudadana, yo nunca he sido afiliado, yo nunca he participado en ningún partido político [...] Para participar en una contienda tan importante es necesario ser parte de un partido político”, apuntó Mayer.

Por lo que dijo estar abierto a integrarse a cualquier partido político, ya que su ideología es abierta y destacó que su decisión dependerá de lo que puedan ofrecer las fuerzas políticas. Aunque rechazó que su popularidad a nivel nacional sea la razón principal que le pueda dar un cargo político, afirmando que “no necesariamente” te hace apto para ostentar un cargo.