‘Rotunda e incuestionable’, así califica Ken Salazar victoria de Claudia, pero la exhorta a llamar a la reconciliación

‘NO TOMAMOS PARTIDO’

El embajador de Estado Unidos en México aseveró que ellos no toman partidos en las elecciones y que durante las campañas contactaron tanto al equipo de Sheinbaum como al de Xóchitl Gálvez, a quienes compartieron la misma agenda de trabajo.

“Nosotros no tomamos partido, no votamos y no influimos en el resultado. Son unas elecciones mexicanas y la población mexicana decide su liderazgo, pero lo que hacemos es involucrarnos”, refirió.