Roxana ‘se excedió’ al defenderse, la declaran culpable de asesinar a su agresor

“Cualquier cosa que sea la sentencia yo le agradezco a las compañeras tanto individuales como de una colectiva porque me han apoyado desde el principio, fueron las primeras que creyeron en mí porque cuando yo les manifesté a la policía y a los médicos legistas que me atendieran no me hicieron caso”, expresó Roxana poco antes de ingresar a la audiencia en la que se le dictó la sentencia condenatoria.

Por otro lado, la familia del joven en su cuenta de redes sociales “Colectivo en busca de Justicia para Sinai” dijo que el peritaje en química forense acreditaba que Roxana no sufrió violación y que la juez desechó otras pruebas.

