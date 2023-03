Salida de Lázaro Cárdenas: ¿rompe con AMLO o es el ‘caballo negro’ hacia 2024?

La salida de Lázaro fue tomada por analistas desde diferentes ópticas. Algunos consideraron que era una nueva victoria del ala dura del obradorismo , que habrían relegado al ex gobernador de Michoacán, tras la polémica vivida hace algunas semanas con su padre, ante el rumor que respaldaría a un grupo opositor a la autodenominada Cuarta Transformación.

¿RUPTURA CON EL OBRADORISMO?

La versión de una ruptura entre los Cárdenas y el obradorismo se retomó, luego de que a finales de enero pasado, López Obrador criticara a Cuauhtémoc Cárdenas por colaborar con el Colectivo por México, una organización que se había presentado como un frente opositor a la actual administración.

En ese momento, López Obrador se refirió a Cárdenas como su adversario político, siendo un episodio más de desacuerdos entre ambos líderes izquierdistas.

“Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio”, dijo López Obrador.

Estos episodios fueron retomados esta semana por columnistas. El pasado sábado, Salvador García Soto publicó en su artículo para El Universal que Lázaro se iba dolido por los cuestionamientos injustos del Presidente a su padre y que inclusive, tras haber renunciado tenía más de una semana que no se presentaba a su oficina de Palacio Nacional.