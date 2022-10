“México requiere una nueva Constitución, pacto fiscal. Tengo ese sueño de que algún día pueda arreglar el país, pero estoy convencido que a México le hace falta un presidente norteño”, dijo.

También señaló que Movimiento Ciudadano tiene a “dos gallos” para la Presidencia de México, aludiendo a Luis Donaldo Colosio Riojas y él.

“Tenemos dos gallos naranjas, jóvenes, incorruptibles, ya saben de quienes hablo, no quiero decir cuando pero ahí está el camino. Ojalá el país se dé la oportunidad de tener uno o dos presidentes norteños. Puede ser primero mi compadre y después yo” señaló.

Amar a Nuevo León es mi prioridad: Mariana Rodríguez

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, adelantó que una de sus prioridades por el momento es precisamente seguir al frente del cuidado y atención a las niñas, niños y adolescentes de la entidad, así como continuar con su agenda sobre el bienestar animal.

Al respecto, comentó que irse o no a contender por algún cargo de elección popular en el futuro sería una decisión que tendría que analizar detenidamente por la responsabilidad que ello implica.

Ya te preguntó María Julia lo de ser Senadora, yo ya no te lo voy a preguntar, pero al final de cuentas hay un proceso que te va a llevar para allá ¿No te disgustaría que te lleven por ese camino (de contender por un cargo de elección popular)?

“Pues creo que todavía es muy pronto para pensar en ese puesto, la verdad que tenemos un año y les digo: ¡Es que a veces los políticos ni siquiera disfrutan su mandato por estar pensando ya en el siguiente paso! Entonces, es la verdad, ya al año y medio están pensando en la siguiente elección.

—Para mí es una cuestión natural (el que los funcionarios no terminen sus cargos para buscar otros) ¿No está descartado en algún momento dado?

“Lo pensaría mucho meterme en el tema político, me ha tocado estar, y le digo a Samuel, como que del lado bonito, y pues no sé, es una responsabilidad muy grande, tendría que estar 100 por ciento comprometida con el puesto y con la responsabilidad. Se pueden hacer muchas cosas desde el Senado, que es un tema que traen muchos medios también, y el mejorar las leyes en México en lo general de los temas que traigo de bienestar animal, adopción, acogimiento y todo eso, pues sería de mucha ayuda pero ahorita no. Amar a Nuevo León es mi plan”.