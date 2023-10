Sandra Cuevas ya no buscará la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Sandra Cuevas Nieves regresó este viernes a su cargo como alcaldesa en Cuauhtémoc, por lo que no continuará su campaña para tratar de obtener la candidatura del Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno capitalino.

El regreso de Cuevas a la alcaldía se da luego de vencerse la licencia temporal de 16 días que había presentado ante el Congreso de la Ciudad de México para poder realizar campaña al interior del Frente Amplio, misma que estuvo plagada de polémicas y confrontaciones con otros actores políticos.

TE PUEDE INTERESAR: Margarita Zavala se apunta para ser candidata del Frente para la CDMX

A pesar de que Cuevas Nieves sostuvo que no se iba a retirar de la contienda por la Jefatura de Gobierno, finalmente declinó sus aspiraciones y decidió regresar a su cargo de alcaldesa.

En contraste, los alcaldes de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, y de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava anunciaron esta semana que van a pedir licencia a sus respectivos cargos para buscar la candidatura del Frente Amplio por México por la Jefatura de Gobierno capitalino.

El regreso de Cuevas a su cargo de alcaldesa fue confirmado por la Oficina de Comunicación Social de la alcaldía Cuauhtémoc, pese a que no emitieron un comunicado oficial.

Apenas el pasado 2 de octubre, Cuevas había acusado al Frente Amplio por México de quererla excluir del proceso interno, por lo que había acusado a las dirigencias del PAN, PRD y PRI de actuar de forma antidemocrática.

“Tengo información que el proceso para elegir al candidato para la jefatura de gobierno ya lo han adelantado y que los partidos han decidido poner solamente a dos candidatos por partido político”, sostuvo durante una conferencia de prensa.

TE PUEDE INTERESAR: Respaldan diputados de Morena a Clara Brugada en CDMX

“Yo, al no estar afiliada a ningún partido político, pretenden no considerarme para medirme y poder competir con mis demás compañeros, lo cual me parece antidemocrático”, señaló en esa ocasión.

Así, tras 16 de recorridos en motocicleta en los que se enfrentó a comerciantes de la Gustavo A. Madero y de la Central de Abastos, Sandra Cuevas quedó fuera de la contienda para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Con información de medios