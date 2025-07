Revelan que el grupo criminal de ‘La Barredora’ tuvo presencia en tres estados

El grupo armado “La Barredora”, que habría sido encabezado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo, llegó a mantener operaciones en tres estados.

Entre las actividades criminales de este grupo delictivo, además de la extorsión y el narcomenudeo, se encontraba el tráfico de migrantes, por lo que sus actividades se extendieron al norte de Chiapas y al sur de Veracruz.

De acuerdo con el exgobernador interino de Chiapas, el priista Willy Ochoa, el grupo criminal “La Barredora” operó en municipios del norte de Chiapas como filial del CJNG -grupo armado del que luego se separó- y se movía entre ambas entidades con total libertad.

”La Barredora cruzaba nuestras fronteras, operando en municipios del norte [Reforma, Pichucalco, Juárez] y oriente [Palenque, Ocosingo y Benemérito de las Américas] del estado con total impunidad”, aseguró Ochoa.

Agregó que “La Barredora” es acusada de robar combustible de ductos de Pemex, además de tráfico de drogas, extorsión y trata de personas.

”Su expansión hacia Chiapas no fue ajena ni desconocida por las autoridades”, expuso.

La frontera entre Chiapas y Tabasco es amplia, son 11 los municipios de Tabasco que hacen frontera con Chiapas.Del lado de Tabasco están Huimanguillo, Tenosique, Cárdenas, Cunduacán, Centro, Balancán, Teapa, Macuspana, Tacotalpa, Jonuta y Emiliano Zapata.Del Lado de Chiapas, Mezcalapa, Ostuacán, Juárez, Amatán, Pichucalco, Ixtapangajoya, Reforma, Huitiupán, Sabanilla, Tila, Salto de Agua, Catazajá, Palenque y La Libertad.

Una situación geográfica

De acuerdo con la directora de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano Tabasco (OCT), Julia Arrivillaga Hernández, entre los delitos y las actividades criminales que involucraban a “La Barredora”, como extorsión y narcomenudeo, figuraba también el tráfico de migrantes, lo que habría llevado al grupo a operar en otras entidades del sureste del país, principalmente Chiapas -que es la frontera con países centroamericanos-, y el sur de Veracruz, por ser el paso obligado de indocumentados que iban en camino a Estados Unidos.

”Yo creo que mucho tenía que ver la posición de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Tabasco es un paso obligado y Chiapas era una puerta para el paso de migrantes”.

“Yo creo que mucho tiene que ver ese delito con el crecimiento de la violencia y la posición que tienen estas entidades”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL.

”Llama la atención lo que estaba ocurriendo en Chiapas. Esta era una entidad que marcaba delitos a la baja. El homicidio no era un problema para Chiapas, los robos no eran un problema, porque tenía una buena percepción de seguridad; sin embargo, en la administración de Rutilio Escandón [morenista que gobernó de 2018 a 2024], desde 2019 se dio un incremento importante en la violencia, en donde incluso hubo enfrentamiento en puntos colindantes con Tabasco”.

”Veracruz también, la parte sur de Veracruz también marcaba algunas incidencias y eso te decía que algo estaba sucediendo.”Yo no sé si fue un contagio o de plano llegaron y se instalaron... se metieron hasta Tabasco, Chiapas y hasta donde pudieron. Creo que Campeche fue la [entidad] que se mantuvo hasta cierto punto blindada”, explicó la experta.

Un tema político

Sobre las acusaciones que pesan contra el exfuncionario de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, Arrivillaga Hernández consideró que se trata más de un asunto mediático y político que de un intento real de hacer justicia.

”Yo lo veo más político y mediático que con trasfondo de justicia”, expuso la directora de Análisis y Estadística del OCT.

”Como ciudadana común, que en algún momento vivió el sistema de justicia, yo te diría que no confío, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, es una percepción que se vive en todo el país. Efectivamente, parece y así se percibe, que es más golpeteo político que realmente un proceso de justicia que se va a dar a nivel nacional, y como dice Morena que no son iguales, pero tienen un buen momento para sentar un precedente”, apuntó.