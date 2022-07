“Se cayó, perro”: Santa Fe Klan sufre accidente en pleno concierto (video)

El rapero mexicano, Santa Fe Klan se volvió tendencia en redes sociales luego de que se compartiera un video donde se le ve cayendo aparatosamente durante su presentación en Baja California.

De acuerdo con los usuarios y los propietarios del video, el joven rapero interpretaba ‘Cuidando el territorio’ en el Recinto Federal de Rosarito, BC, cuando se dispuso a aventarse al público y advirtió: “¡Pero me van a agarrar, eh, perros”, minutos antes de intentar saltar al público.

No obstante, mientras Ángel se disponía a saltar del escenario, parte de su staff intentó detenerlo y tras los forcejeos, una persona de su equipo lo tacleó y ambos terminaron en el suelo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Le pone’ Santa Fe Klan ritmo a la nueva cinta de Black Panther; libera canción escrita para Marvel

“Se pasaron de ver..., perros ¿pa’ qué me agarran? ¿pa’ qué me agarran si ya había dicho que me iba a aventar?”, cuestiona molesto el rapero.