Se disculpa Will Smith desde redes sociales con Chris Rock y la Academia; tacha la violencia de “venenosa y destructiva”

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó en el texto compartido.

LAMENTA SU COMPORTAMIENTO

A casi una hora de la publicación del comunicado en Facebook el documento alcanzó más de 111 mil compartidas, cerca de 700 mil reacciones y más de 81 mil comentarios. Mientras que en Instagram se convirtió en los post más populares.

Durante el día medios internacionales cuestionaron y analizaron la reacción de Smith ante los chistes de Rock por la alopecia que aqueja a su esposa. Incluso en VANGUARDIA se realizó un análisis de sus acciones con especialistas además de la opinión de los lectores.

“Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un hermoso viaje para todos nosotros”, escribió el artista en el comunicado.

Concluyó asegurando que trabaja para mejorar como persona y firmó el comunicado.