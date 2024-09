‘Se enamoró de un indio pata rajada’... AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller derrochan amor en La Mañanera; es su despedida

“Sin el apoyo de una compañera no se puede llevar a cabo una etapa de transformación”, respondió López Obrador, luego de que a su esposa se le cuestionó cómo llenó el espacio emocional tras el deceso de su primera esposa Rocío Beltrán. Yo necesitaba una compañera y Beatriz me respalda me sostiene, me da fuerza y cariño para no claudicar, aseveró.

Entre bromas y comentarios cariñosos, López Obrador no pudo evitar hacer referencia a las opiniones de sus adversarios, quienes se preguntan cómo alguien como Beatriz, “tan delicada y estudiosa”, se enamoró de él, describiéndose a sí mismo con humor como “mazorral de Tepetitán, Macuspana, Tabasco indio pata rajada”,

Sin embargo, el mandatario dejó claro que, a pesar de las diferencias que puedan existir entre ellos, el amor y el apoyo mutuo han sido fundamentales en su camino.

Además, destacó que, a pesar de su colaboración en iniciativas culturales como los Fandangos de Lectura y el rescate de piezas arqueológicas, Beatriz continuó con sus actividades académicas, mostrando un equilibrio admirable entre su vida profesional y su apoyo al proyecto de transformación del país.

AMLO Y BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER DERROCHAN AMOR EN LA MAÑANERA

La pareja presidencial compartió anécdotas personales, mostrando un lado más humano y cercano. Cuando se le preguntó a Gutiérrez Müller cómo había sido su apoyo emocional tras la pérdida de la primera esposa de López Obrador, Rocío Beltrán, la historiadora respondió de manera sencilla pero profunda, destacando el amor que siente por su esposo.

Fue entonces cuando el presidente tomó la palabra para recordar el apoyo y cariño que recibió de su primer esposa, sin embargo, destacó la importancia de contar con una compañera en momentos difíciles, reconociendo que Beatriz ha sido un pilar en su vida desde que se unieron.

“En una primera etapa fue muy importante el respaldo, la comprensión, el cariño de mi primer esposa, la afinada Rocío, fue importantísima”. “Cuando ella se nos adelantó yo necesito una compañera, porque la lucha sigue y me apoyo en Beatriz, en momentos muy difíciles y ella me respalda, me sostiene, me da fuerzas y cariño, para ir hacia adelante, para no claudicar”, expresó.