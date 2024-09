AMLO lo logró... Senadores dan regalo de despedida y aprueban la reforma al Poder Judicial en lo general y lo particular

En una tensa y caótica sesión, el Senado de México aprobó la polémica reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reforma, que plantea cambios profundos en el sistema judicial del país, incluye la elección popular de jueces y magistrados, incluso los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La votación, que se realizó en la Antigua Casona de Xicoténcatl, fue precedida por un acalorado debate y un breve receso. En lo general, la reforma fue aprobada con 86 votos a favor y 41 en contra, sin abstenciones, mientras que en lo particular la mayoría de los senadores también respaldó la propuesta. Entre los que votaron a favor, destacaron los perredistas José Herrera y Araceli Saucedo, y el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, cuyo voto fue recibido con vítores por la bancada de Morena.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando los manifestantes, en su mayoría funcionarios judiciales en huelga y estudiantes, intentaron irrumpir en la sede del Senado, desencadenando enfrentamientos con las autoridades.

Las protestas, marcadas por consignas en contra de la reforma, intensificaron el ambiente de caos.

A pesar de la fuerte oposición, la reforma fue aprobada por mayoría calificada y ahora pasará a los congresos locales para su ratificación. Se requerirá el apoyo de al menos 17 congresos estatales para su implementación.

La propuesta ha generado controversia, especialmente por las críticas que señalan que podría comprometer la independencia del Poder Judicial y eliminar la meritocracia en la carrera judicial.

El debate sobre esta reforma continúa, mientras el país observa con atención los próximos pasos en su proceso de aprobación.

Antes de la votación, cientos de manifestantes protagonizaron una violenta refriega con policías de la SSC la noche del martes, tras intentar ingresar a la antigua sede del Senado en Ciudad de México.

La situación se desató cuando los manifestantes, entre los que se encontraban funcionarios judiciales en huelga y estudiantes universitarios, invadieron la actual sede del Senado, movilizándose bajo la lluvia.

Gritando consignas como “¡El poder judicial no va a caer, no va a caer!” y “¡ni un paso atrás!”, los detractores de la reforma impulsada por el presidente López Obrador desafiaron a las autoridades y al pleno legislativo. La propuesta presidencial busca convertir a México en el primer país en elegir a todos sus jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, por voto directo, lo que ha generado una feroz oposición.

En medio del caos, los manifestantes lograron irrumpir en el hemiciclo del Senado, donde se desarrollaba el debate, y se vivieron momentos de gran tensión. Algunos miembros de la oposición denunciaron que la reforma vulnera la independencia judicial y elimina la posibilidad de ascender por méritos.