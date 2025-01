‘Se está derrumbando’: Claudia hace malabares para salvar lo que pueda del ‘humanismo mexicano’, afirma Loret

CDMX.- El “humanismo mexicano” creado por Andrés Manuel López Obrador se ha empezado a derrumbar, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum hace malabares para salvar lo que le sea rentable, asegura Carlos Loret de Mola.

Hoy en sus “Historias de Reportero”, el editorialista califica a este presunto modelo económico de la autollamada 4T como un “castillo de naipes” que está resquebrajándose.

El reto de la mandataria, de acuerdo con Loret de Mola, es desmontarlo porque no es rentable, pero debe hacer en secreto para no confrontar a su líder.

“El fracaso del ‘humanismo mexicano’ representa un desafío político para la Presidenta. No tiene presupuesto suficiente para sostenerlo ni puede contradecirlo en el discurso para no pelearse con el líder.

“Entonces tiene que irlo desmontando en secreto, descafeinándolo, quitándole las aristas más tóxicas, tratando de componer lo que se pueda, sosteniendo lo que sea posible”, refiere en su artículo.

El periodista refiere que en realidad este “paradigma financiero”, creado por López Obrador, “consiste en repartir masivamente programas sociales, gastar carretadas el dinero en obras vistosas pero inútiles... y contraer deuda para financiar todo ello”.

EL ‘HUMANISMO MEXICANO’ SE CAE ANTE NUESTROS OJOS Y SE ‘DERRUMBAN MÁS Y MÁS’ ESTE 2025

Afirma Carlos Loret de Mola que en las últimas semanas los “mantras” que integran este “humanismo mexicano” se han ido cayendo, y se derrumbarán más conforme avance el año.

“Frente a nuestros ojos, en las últimas semanas, muchos mantras de ese ‘humanismo mexicano’ se han ido derrumbando. Conforme avance 2025 iremos viendo que se derrumban más y más”, señala en su columna.

El editorialista empieza su lista con Birmex , la encargada de la licitación para la megacompra de medicinas e insumos médicos para 2025 y 2026.

“Birmex admitió que no pudo hacer la magna compra de medicinas con la que se pretendía solucionar el desabasto”, refiere en su texto.

Le sigue con la aerolínea Mexicana de Aviación , rescatada en el gobierno de López Obrador, pero que acaba de suspender 8 de sus 18 rutas porque, señala Loret, “no es rentable”.

Dos Bocas es otro de los fracasos del llamado “humanismo mexicano”, pues “apenas procesaba sus primeros barriles, (pero) reportó que cayó 84 por ciento su producción de gasolina”.

Siguen en la lista de Carlos Loret el Tren Maya, el AIFA, la Megafarmacia y el Gas Bienestar.

“Al Tren Maya, para tratar de que pierda menos dinero, lo quieren hacer un tren de carga. Todo, mientras el AIFA sigue semivacío, la Megafarmacia no forma parte de la estrategia de Salud del nuevo gobierno y de Gas Bienestar ya ni siquiera se habla”, critica.

A esta se suma, de acuerdo con el periodista, la estrategia de “Abrazos, no balazos”, que ya no se menciona, así como la negación de que México no es productor de fentanilo.

“Y eso de que ‘México no produce fentanilo’ se desmintió cuando la Marina incautó una tonelada en Sinaloa, al grado que el debate navideño alentado por el propio gobierno no versa sobre si México produce fentanilo, sino sobre qué equipo industrial se necesita para producirlo: el de una cocina casera o el de una planta nuclear”, refiere.

Finalmente Loret de Mola crítica la corrupción de la 4T y el endeudamiento del país, pese a que el expresidente reiteró en diversas ocasiones que se lograría un “crecimiento económico sin aumentar la deuda”.

“El propio gobierno entrante reconoció que durante 2024, AMLO endeudó al país a un ritmo de 6 mil millones de pesos diarios. 2 billones de pesos en sus últimos 10 meses. Y para 2025, el presupuesto dice que seguirá aumentando la deuda: 1.6 billones más. Pero al mismo tiempo fue el sexenio con el peor crecimiento económico de los últimos 30 años”, indica.

Con respecto a la corrupción recuerda el “mantra” aquel sobre que el crecimiento económico se logra acabando con aquél. Pero durante el sexenio pasado, los hijos del entonces Presidente fueron partícipes de esa corrupción.

“Está claro por qué no se disparó el crecimiento: Andy ya es hasta dueño de un partido político”, acusa.

Y mientras Sheinbaum desmontan en secreto al “humanismo mexicano”, de acuerdo con Loret de Mola, debe salvar lo único que es electoralmente rentable para el régimen: “los programas sociales”.