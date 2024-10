Se rebelan jueces contra el CJF por destrabar reforma judicial

”La JUFED expresa su enérgico rechazo a la determinación tomada por el CJF”, puntualizó.

En entrevista, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores judiciales, agregó que la decisión del CJF de no frenar la implementación de la reforma sienta un mal precedente porque manda un mensaje para que ya nadie respete las suspensiones.

”El mensaje que da el Consejo de la Judicatura es que si nosotros no respetamos las decisiones de los jueces y magistrados en las suspensiones, ya nadie las va a respetar. Ya lo dijo la Presidenta Sheinbaum, que aunque no es abogada, lo dijo, que los amparos no van a operar y no van a prosperar en contra de la reforma”, dijo Aguayo.

Señaló que es una incongruencia que el CJF desacate suspensiones de amparo, sobre todo porque formó y autorizó los nombramientos de los juzgadores que emitieron esas medidas cautelares.

“Sabemos que hay tres consejeros afines a la 4T, pero nunca nos esperamos que un consejero de carrera judicial (Sergio Javier Molina Martínez) actuara de la manera en como lo hizo, quizá buscando solamente intereses personales”, dijo sobre el consejero que inclinó la balanza en la votación 4 a 3 a favor de destrabar la reforma.

Los consejeros que votaron por no frenar la reforma fueron Sergio Javier Molina Martínez, Bernardo Bátiz, Verónica De Gyvés Zárate y Celia Maya García, afines a Morena.

Quienes se resistían y votaron en contra fueron la Ministra Norma Piña, José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez.