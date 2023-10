Se va un grande... Michael Caine anuncia su retiro a los 90 años: ‘No tienes protagonistas a esta edad’

MICHAEL CAINE SE RETIRA: ‘NO HAY PROTAGONISTAS DE 90 AÑOS’

Con 90 años, Caine reconoce que los únicos papeles que le esperan son los de hombres de su edad. “Los únicos papeles que puedo conseguir ahora son hombres de 90 años. O tal vez 85. No tienes protagonistas a los 90 años, tendrás chicos y chicas jóvenes y guapos. Así que pensé: mejor me voy con todo esto”.

El anuncio de su retiro llega poco después del estreno de su última película, en la que compartió pantalla con la fallecida actriz Glenda Jackson, quien murió a los 87 años en junio. Caine aceptó el papel después de pensarlo en tres ocasiones.

¿QUIÉN ES MICHAEL CAINE?

Sir Michael Caine es un renombrado actor británico nacido el 14 de marzo de 1933 en Londres, Reino Unido, con el nombre de nacimiento Maurice Joseph Micklewhite Jr. Es uno de los actores más respetados y queridos en la industria cinematográfica, conocido por su versatilidad y su carrera cinematográfica de siete décadas. Algunos detalles clave sobre Michael Caine incluyen:

Carrera Actoral: Michael Caine ha participado en más de 100 películas a lo largo de su carrera, interpretando una amplia gama de personajes en géneros que van desde el drama hasta la comedia, pasando por el cine de acción. Ha trabajado con algunos de los directores más influyentes de la industria.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Continúa la huelga! Representantes de los grandes estudios denuncian tácticas intimidatorias por parte de los actores

Reconocimientos: Ha recibido numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios Oscar al Mejor Actor de Reparto por sus actuaciones en “The Cider House Rules” (1999) y “The Dark Knight” (2008).

Icono Cinematográfico: Caine es ampliamente considerado un ícono del cine británico y del cine en general. Su trabajo en películas como “The Italian Job” (1969), “The Man Who Would Be King” (1975), “Alfie” (1966), “The Dark Knight Trilogy,” y muchas otras, lo han convertido en una figura legendaria en la industria del entretenimiento.