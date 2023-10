‘Amo México’, Martin Scorsese agradece el apoyo del público durante la presentación de ‘Killers Of The Flower Moon’

Esta película fue la excusa perfecta para que el afamado director volviera a reunir a algunos de sus “caballos ganadores” . Estos actores son Leonardo Di Caprio y Robert De Niro , quienes de la mano del director protagonizaron películas como Taxi Driver , El lobo de Wall Street , The Irishman , entre otras obras alabadas por la crítica y que se han vuelto “de culto”.

Esta oportunidad también dio pie a hablar de la reciente controversia por el uso de inteligencias artificiales en el cine, de la cual ha derivado la “Huelga de escritores y guionistas” en Hollywood.

“Todo lo que está pasando en el cine y con la tecnología es un camino para crear una industria nueva y sí, tal vez habrá barreras con las que tengamos que lidiar, líneas que no deberían ser cruzadas, no hay duda de eso, como la manera en el que el talento debe ser tratado, los estudios deben de comportarse si no bien, al menos de manera justa”, declaró Martin en una conferencia para El Universal.

El director no estuvo solo en su visita al país, ya que con él se encontraba Rodrigo Prieto, director de fotografía de esta obra. Este cinefotógrafo ya había trabajado junto a Martin en proyectos anteriores y asegura que la relación entre él y el director ha sido fructífera debido al sentido del humor que comparten.

Así mismo, Scorsese reconoció que Rodrigo se ha encargado de enseñarle nuevos formatos de cámara, elementos que ha aprovechado para su producción.