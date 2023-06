‘Se van a quedar con las ganas de apagones’, dice AMLO tras quejas por ola de calor

La ola de calor no sólo ha dejado sofocantes temperaturas o desabasto de agua, de hecho, la alta demanda por energía eléctrica también es una de las consecuencias. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay nada por qué alarmarse.

A través de sus redes sociales, señaló al medio Reforma, llamándolos “diablitos”, y reiterando que hay suficiente energía en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de un video que compartió en su cuenta de Twitter.

“Por más alarma que difundan, los diablitos del Reforma se quedarán con las ganas de apagones. La buena noticia es que hay capacidad de generación suficiente en la CFE, que además seguirá sin aumentar el precio de la luz”, escribió.

Asimismo, acompañó su tuit con un video de la CFE, donde explica que de las 60 centrales hidroeléctricas del país, se determinó modernizar y potenciar 16 de ellas.

En la multimedia, el órgano señala que el 48% de la capacidad instalada de generación hidroeléctrica de la CFE se está modernizando, acusando a los gobiernos neoliberales de “abandonar” las centrales hidroeléctricas.

“Los equipos de algunas centrales hidroeléctricas, en algunos casos con más de 40 años de operación, estaban llegando al fin de su vida útil, por ello fue necesario modernizar sus equipos principales como turbinas, generadores y transformadores”, afirmaron. Con ello, dicen, se logrará alargar la operación por 50 años más.