Semar trabaja a marchas forzadas para terminar Tren Interoceánico

El propósito de las obras es elevar la capacidad de carga del tren hasta 2.7 millones de toneladas anuales, pero López Obrador dará el banderazo a un tren de pasajeros.

Los cinco contratos originales fueron asignados en febrero de 2020, por 3 mil 63 millones de pesos, pero dos de ellos, que cubrían 100 kilómetros, se dieron por terminados anticipadamente, debido a bloqueos en tres municipios de Oaxaca.

Los contratos “urgentes” de 2023 incluyeron la reconstrucción de cuatro puentes, rehabilitación de 19, estabilización dinámica de 144 kilómetros de vía para compactar el balasto, así como mejoramiento de suelos para evitar asentamientos diferenciales.

Las otras líneas

Si bien la Línea Z es la más conocida de este proyecto, es la menos costosa y compleja.

La Línea FA conectará con el Tren Maya, y la constructora Mota Engil debía terminar este mes el contrato de 11 mil 978 millones de pesos que Semar le adjudicó en julio de 2022, para rehabilitar 310 kilómetros de vía y 87 puentes.

El sábado, la Semar pondrá en marcha el tramo de Coatzacoalcos a Teapa, que cubre 71 por ciento de la ruta, mientras que el tramo a Palenque abriría en marzo.

La Línea K, de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, requería arreglar 459 kilómetros de vía, 12 estaciones y 526 puentes, y arrancaría en julio.

Entre promesas y resistencias

El Tren Transístmico -parte medular del Corredor Interoceánico, otro de los proyectos clave de la 4T y que hoy será inaugurado parcialmente- aún enfrenta la resistencia de los pueblos del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, principalmente por la construcción de polos industriales, advirtió el Comité Chimalapas.

“Se logró que el tren se haya abierto a los pasajeros, porque el proyecto original no lo contemplaba, sólo era tren de carga con las paradas en los 10 parques industriales; sin embargo, como resultado de la presión y la lucha, se abrieron los trenes a los pasajeros”, dijo a Grupo REFORMA Miguel Ángel García, uno de los coordinadores del Comité.

“Sin embargo, ahora con el tema de los pasajeros, el Gobierno, al no estar preparado para eso, tuvo que comprar de manera desesperada tres trenes en Inglaterra y dos más en Estados Unidos, trenes que estaban en desuso desde hace 40 años, también compraron uno en Puebla. Les dieron una manita de gato, incluidas las vías (de la Línea Z), y eso es lo que va a preinaugurar el Presidente (López Obrador), como ha venido haciendo con obras inconclusas”, alertó.

Esa situación consideró, demerita a un tren de pasajeros, aunado a que el proyecto aún tiene pendientes en la construcción de complejos industriales en la región.

“La resistencia sigue, es claro que los parques industriales, que son 10, más otros seis subparques, solamente han podido iniciar trabajos en Veracruz, básicamente en Minatitlán, Coatzacoalcos, y en el puerto de Salina Cruz, en terrenos del Ejército o de la Armada, pero en el Istmo oaxaqueño no han podido avanzar con los parques, hay resistencia”, alertó García.

“Los militares no han podido controlar la resistencia en el estado y por eso los trabajos no avanzan, y no es por un tema de indemnización, la gente no quiere que se construyan los parques, la mayoría del pueblo; en Oaxaca el 80 por ciento de la superficie son bienes comunales, no se venden”, subrayó.

García observó que en las asambleas generales de los pueblos, aún con las pretensiones de los caciques, la mayoría ha votado por el no en el proyecto y ahora, afirmó, lo que va a venir es la represión.

El proyecto federal, a cargo de la Marina, promete un boom en el desarrollo de la región, pero García, quien conoce la zona, indicó decepcionado que las promesas vienen desde hace 40 años.

“Ya son viejas esas promesas de desarrollo, de bienestar, que van a tener empleo, que van a tener salud, que van a tener clínicas, escuelas. Hay que visitar esas comunidades, las promesas quedaron en más contaminación del suelo, del río Coatzacoalcos; en el último tramo está declarado como un río muerto”, lamentó.

“Y vas a la sierra y solamente hay alcoholismo, hay antros, hay delincuencia organizada, hay prostitución, drogadicción, secuestros, feminicidios, embarazos de adolescentes, en eso terminó esas promesas de desarrollo y bienestar, y siguen siendo las mismas”, acusó.

Tras supervisar en octubre pasado los avances en las obras, el Presidente López Obrador inaugurará hoy la rehabilitación de la Línea Z, un tramo de 308 kilómetros que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz.

La paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) dio a conocer que el trazo de esta vía no se pudo modificar porque las zonas están habitadas por comunidades indígenas.

Se admitió que, al adjudicar estos contratos, no era posible determinar catálogos de conceptos, cantidades de trabajos ni otras especificaciones, “por la urgencia del arranque y puesta en operación” del tren.

“En estos momentos, efectuar trabajos en la región en conflicto depende de las negociaciones”, admitió FIT en junio, “y realizar las contrataciones en el menor tiempo posible conforme se van acordando las conciliaciones con las comunidades”.