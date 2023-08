SEP culpa a ministro de la SCJN por falta de libros en Chihuahua y Coahuila

CDMX.- Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló durante el arranque del ciclo escolar 2023-2024, que por decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, en entidades como Chihuahua y Coahuila no fueron entregados los nuevos libros de texto gratuito.

En la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional la funcionaria federal precisó que se han repartido 95.6 millones de libros en las escuelas de 26 estados.

“Donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila porque, tanto la gobernadora Campos (PAN) y el gobernador Riquelme (PRI), han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan, por eso, los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen”, mencionó.

“Es una decisión que tomó el ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia”, reiteró la secretaria de Educación en “La Mañanera”.