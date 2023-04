‘Sepulta’ 4T a Notimex por falta de visión de estado e incapacidad: Riva Palacio

“ Dijo que era un instrumento de propaganda, que ya no era necesario porque tenía la mañanera. Cándidamente reconoció que lo que realmente tiene en aquello que llama ‘un diálogo de comunicación circular’, es un instrumento de propaganda ”, estableció el periodista.

El columnista, quien encabezó Notimex durante los primeros años del sexenio de Carlos Salinas, aseveró que los primeros pasos para tener una agencia de Estado se concretaron hasta 2006, luego de que los presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox tuvieron una visión de Estado, y continuaron el respaldo presupuestal para que todos los directores siguieran ampliando la cobertura y la calidad periodística.

“La enterradora de Notimex quiso lavarse la cara diciendo que había sido un botín ‘durante décadas’, cuyos actos de corrupción eran públicos y notorios, lo que es una falacia para justificar sus torpezas.

“’Era una agencia secuestrada por una mafia que ya no era un sindicato... saqueada, vilipendiada’, justificó. ‘La mayoría no eran periodistas. Había una lista de 60 aviadores. Pasaban seis meses y veíamos personas y preguntábamos quiénes son esos’. ¿Por qué no hizo nada en medio año para frenar esa irregularidad?”, criticó Riva Palacio.